Главу перинатального центра Алматы осудили за взятки за организацию "благоприятных условий"

АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - 3 июня приговором Бостандыкского районного суда Алматы осуждены директор КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" Бодыков Г.Ж. к штрафу в размере 27 300 тысяч тенге, акушер-гинеколог частных медицинских организаций Быковский В.И. к 3 годам ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Актикорра, Бодыков подозревался в получении с декабря 2020 года по март 2021 года через посредника Быковского взятки на общую сумму 780 тысяч тенге от 5 рожениц и их родственников за прием женщин в Перинатальном центре и оказание им "благоприятных условий при родах". Уголовное дело завершено в порядке статьи 615 УПК.

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