28.04.2023, 13:12 45651

Подозреваемый в создании финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан  

Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Компания Chia Tai Tianqing на территории Казахстана действует с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания, по сведениям АФМ, как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.


Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.


На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - проинформировали в агентстве.


Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.

Напомним, около 200 человек стали жертвами финпирамиды в Актобе.
 
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Теги:ФинпирамидаКитай

новости по теме

29.04.2023, 11:40 6231

В Актау местная жительница попала под суд из-за буквы Z

Постановление не вступило в законную силу
В Актау местная жительница попала под суд из-за буквы Z
Фото: pexels
Актау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау местная жительница обвинила владельца магазина, на вывеске которого была буква Z, в пропаганде российской агрессии против Украины и попала под суд, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении жительницы Актау из-за распространения ею заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию другого лица, с использованием средств массовой информации (часть 2 статьи 73-3 КоАП), информирует inaktau.kz.

Судом установлено, что 28 февраля 2023 года примерно в 21.00 Т., находясь возле магазина в Актау, распространила в социальной сети Facebook видеозапись о том, что торговая точка в своем названии, выделяя букву Z, пропагандирует российскую агрессию против Украины. Данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, заявлением потерпевшей", - сообщили в суде.


Суд принял сторону владелицы магазина, на которую поступила жалоба.

Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 160 МРП либо административный арест на срок 25 суток. По делу смягчающих обстоятельств не установлено. Постановлением суда Т. признана виновной по части 2 статьи 73-3 КоАП, на нее наложили взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток", - добавили в суде.


Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году житель Кокшетау получил шесть лет за заведомо ложные показания.
 
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Теги:СудАктауПриговор
29.04.2023, 10:22 7786

В Кентау садист избил игравшую во дворе дома девочку   

Подозреваемый взят под стражу
В Кентау садист избил игравшую во дворе дома девочку
Фото: Depositphotos
Кентау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау садист без причины избил игравшую во дворе дома девочку, сообщает Polisia.kz

В Кентауский городской отдел полиции 26 апреля поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила несовершеннолетняя девочка с телесными травмами.

В ходе проверки установлено, что примерно в 20.30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины по видеозаписи происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель", - проинформировали в полиции.



В отделении полиции города Кентау данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Также в настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на часть 3 статьи 24, часть 4 статьи 120 УК РК (Покушение на изнасилование малолетней).

Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы. Дело находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", - добавили в полиции.


Ранее сообщалось, что пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре.
 
29.04.2023, 09:15 9346

В Генпрокуратуре раскрыли подробности дела Кудебаева

Вина Кудебаева полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств
В Генпрокуратуре раскрыли подробности дела Кудебаева
Фото: polisia.kz
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева прокомментировали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, информирует пресс-служба ведомства.

Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, Указа главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов", - заявили в Генпрокуратуре.


Подчеркивается, что при отсутствии признаков нападения, вместо того чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников.

Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе. Как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие", - заявили в ведомстве.


Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии "Нур-Отан".

Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена", - отметили в пресс-службе.


Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.

Кроме того, в период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.

На глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами", - подчеркнули в Генпрокуратуре.


Отмечается, что в результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести.

Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - добавили в пресс-службе.


Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".

Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.

После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул.

По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.

Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.

Вчера в Талдыкоргане вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области.

Суд назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Между тем в кулуарах Талдыкорганского горсуда заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев заявил, что состоявшийся приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.,
 
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Теги:подробностиДелоКудебаев
28.04.2023, 21:34 28721

Алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию  

По словам задержанного, сырье для производства он получал от "работодателя" через тайники - закладки
Алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нарколаборатория ликвидирована полицейскими Алматы в рамках проекта прокуратуры города "Борьба с наркобизнесом", сообщает Polisia.kz.

Заведовал ею 27-летний гражданин О. В поле зрения полиции он попал некоторое время назад. Предварительно установлено, что О. не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель.

Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили установить еще одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем "синтетики". Производство мужчина организовал в одном из домов в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области. Словом, разоблачен универсальный наркоделец", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


По словам задержанного, сырье для производства он получал от "работодателя" через тайники - закладки, спрятанные в Карасайском районе Алматинской области.

Готовый товар О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах мегаполиса. В ходе обыска по месту жительства задержанного найден "набор" нарколаборанта. Наркотик и сырье направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 297 УК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.


Ранее полицейские ликвидировали нарколабораторию в Акмолинской области.

31 марта Комитетом национальной безопасности Казахстана нейтрализована деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков.

Комитетом национальной безопасности с начала года реализован ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.
 
28.04.2023, 20:54 31311

Трагический январь: суд вынес приговор девяти жителям Жамбылской области

Представители потерпевших поддержали прокурора, наказание оставили на усмотрение суда
Трагический январь: суд вынес приговор девяти жителям Жамбылской области
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Тараз. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девяти жителям Жамбылской области вынесли приговор по делу о январских событиях, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении девяти лиц, обвиняемых в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, пособничестве организации массовых беспорядков, организации хищения огнестрельного оружия, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, посягательстве на жизнь, покушении на посягательство на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статьи 272, часть 1, 2, 3; 28, часть 5, - 272, часть 1; 28, часть 3 - 291, часть 3, пункт 4; 291, часть 3, пункт 4; 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; 380-1, часть 2, пункт 10; 24, часть 3, - 380-1, часть 2, пункт 10; 287, часть 4, УК).

Судом установлено, что подсудимые С., Н., С., К., А., М., Н., С., Д., зная о том, что в стране происходят незаконные митинги, 4 января 2022 года организовали массовые беспорядки в Таразе, в ходе которых причинили серьезный ущерб путем взлома, погрома, поджога, разрушения, уничтожения, поломки имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Прокурор по совокупности преступлений просил назначить окончательное наказание Д. 20 лет лишения свободы; С., А., М., Н. назначить 7 лет лишения свободы; Н., С. назначить 6 лет лишения свободы, С. и К. назначить каждому 1 год 3 месяца лишения свободы, с применением закона об амнистии освободить из зала суда.

Представители потерпевших поддержали прокурора, наказание оставили на усмотрение суда.

Подсудимые М., Н., Д. вину не признали; С., Н., А. признали частично, С., К., С. свою вину признали.

Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской, пожарно-технической, строительно-экономической, автотовароведческой и судебно-товарной экспертиз, вещественными доказательствами", - сообщили в суде.


При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами - чистосердечное раскаяние подсудимых С., К., С., положительные характеристики, наличие малолетних детей у А., инвалидность у Н. Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

Приговором суда по совокупности преступлений (по статье 291, часть 3, пункт 4, статье 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; статье 380-1, часть 2, пункт 10, статье 287, часть 4, УК) Д. окончательно назначено 16 лет лишения свободы. C. и А. (по статье 272, части 1, 2, УК) - 5 лет лишения свободы, М. (по статье 272, части 1, 2, УК) - 6 лет лишения свободы. Подсудимые С., К. признаны виновными по статье 272, часть 2, УК, а подсудимый С. признан виновным по статье 291, часть 3, пункт 4, статье 24, часть 3, - 291, часть 3, пункт 4; статье 287, часть 4, УК и с применением закона об амнистии освобождены из зала суда. Н. оправдан по статье 272, часть 1, УК в связи с недоказанностью вины, признан виновным по статье 272, часть 2, УК и с применением закона об амнистии освобожден из зала суда. Н. оправдан по статье 28, часть 5, - 272, часть 1, УК в связи с недоказанностью вины, признан виновным по статье 272, часть 2, статье 28, часть 5, - 291, часть 3, пункт 4, УК и с применением закона об амнистии освобожден из зала суда. Подсудимые С., Н. и М. оправданы по эпизоду в организации массовых беспорядков путем поджога, разрушения, уничтожения имущества с применениям насилия в здании департамента полиции, департамента госдоходов и управления полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

18 апреля в межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.

24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.

Также 24 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "совершенно секретно".

С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
 
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Теги:СудБеспорядкиЯнварская трагедия
28.04.2023, 16:46 41661

В Талдыкоргане вынесли приговор Серику Кудебаеву   Дополнено

Суд назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах
В Талдыкоргане вынесли приговор Серику Кудебаеву
Фото: Серик Кудебаев/МВД РК
Талдыкорган. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.

Судом установлено, что К., будучи начальником департамента полиции и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года с учетом осложнения оперативной обстановки в 17.00 ввел специальный оперативный план "КАМАЛ" по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества, с применением в случае необходимости огнестрельного оружия", - проинформировали в пресс-службе.


Однако, отметили в суде, в 18.20 он отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства (то есть отдал приказ, который не вправе был отдавать), на служебной автомашине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия.

7 января 2022 года сотрудники департамента полиции, вооруженные боевым оружием, действуя по указанию К., стали производить задержания гражданских лиц, возможно, участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в здание департамента полиции, где в 13.33 произвели незаконное задержание граждан", - заявили в пресс-службе суда.



Сообщается, что в это время он, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки.

Суд с учетом тяжести совершенного преступления признал К. виновным по статьям 362, часть 4, 146, часть 2, пункт 1), УК и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности", - добавили в пресс-службе.


Кроме того, "суд лишил К. специального звания "генерал-майор полиции" и внес представление президенту РК о лишении К. государственных наград "Данк" и "Айбын" II степени".

Дополнено 28.04.2023, 19.58

Состоявшийся приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно. Об этом в кулуарах Талдыкорганского горсуда сказал заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет, сообщает сообщает Zakon.kz.

Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.

После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.

Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.
 
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Теги:ПриговорТалдыкорганКудебаев
28.04.2023, 13:51 44781

В Таразе найден тайник с оружием и боеприпасами

Назначена судебно-баллистическая экспертиза
В Таразе найден тайник с оружием и боеприпасами
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля 2023 года на территории заброшенного здания, расположенного возле железнодорожного депо в городе Таразе найден схрон с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области обнаружены и изъяты пистолет марки ТТ с магазином без патронов, одноствольное охотничье ружье марки ИЖ-18 16-го калибра, 189 патронов разного калибра.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
 
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Теги:Оружиесхрон
27.04.2023, 19:04 61546

В Акмолинской области полицейские ликвидировали нарколабораторию   

У подозреваемого изъято более 38 граммов a-PVP
Фото: МВД РК
Кокшетау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе спецоперации установлен житель Астраханского района, который в подсобном помещении своего дома занимался изготовлением синтетических наркотиков. У подозреваемого изъято более 38 г a-PVP, сообщает пресс-служба МВД РК.

Также изъяты лабораторное оборудование, пластмассовые канистры и стеклянные банки с прекурсорами, которые использовались для изготовления наркотика.

Назначена соответствующая экспертиза. По информации оперативников, примерно в ноябре 2022 года мужчина через Telegram устроился на работу, получал координаты, где необходимо было забрать оборудование, прекурсоры, а также инструкции по способу изготовления наркотиков.

По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый взят под стражу.


Ранее сотрудники департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с полицейскими столицы пресекли крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Астану.

В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г.
 

 

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