Около 200 человек стали жертвами финпирамиды в Актобе

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Актобе. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Актобе вынес приговор организатору финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 200 человек.





Пирамида действовала с 2019 по 2020 год.





Судом установлено, что подсудимый Т. создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере. Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге, - сообщает пресс-служба суда.





На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу.





Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.





Статья по делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.





Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, таких как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет", - говорится в информации.





Приговор суда не вступил в законную силу.





Ранее в Актобе раскрыли финпирамиду, действовавшую под видом ломбарда. Ее организаторы обманули актюбинцев на 300 млн тенге.



