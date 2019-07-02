Туркестан. 1 июля. Kazakhstan Today - Гражданин Таджикистана задержан при попытке ввоза в Казахстан двух килограммов героина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК, 29 июня на таможенном посту "Атамекен" при осмотре автомашины NEXIA под управлением 52-летнего гражданина Таджикистана сотрудниками таможенного поста и пограничным нарядом со служебной собакой по кличке Лимар обнаружено два пакета порошкового вещества со специфическим запахом, обклеенные скотчем.

По результатам экспертизы данное наркотическое вещество является героином, общий вес которого составил 1929,09 грамма", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что наркотик был спрятан в смонтированном тайнике топливного бака.

Материалы по данному факту переданы в УБН РОВД Махтааральского района для дальнейших следственных мероприятий.

Cпецоперации по задержанию наркосбытчиков прошли в Алматы. Они подозреваются в распространении наркотических средств в особо крупном размере.

В столице осудили замначальника управления по борьбе с наркотиками и следователя Следственного управления департамента полиции, причастных к сбыту героина

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