Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге

В совершении преступлений изобличены 327 лиц, из них 154 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции Казахстана с начала 2023 года выявило хищения на 15,5 млрд тенге в сфере образования.





Всего с начала 2023 года зарегистрировано 247 уголовных дел области образования. Ущерб по ним составил 15,5 млрд тенге, сообщили в Антикоре.





В ведомстве уточнили, что наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.





В совершении преступлений изобличены 327 лиц, из них 154 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания.





Из них осуждено 86 бухгалтеров, 17 руководителей дошкольного учреждения, 13 директоров школ и колледжей, 4 руководителя отдела образования и др. В настоящее время находятся под следствием и уже признаны подозреваемыми 195 бухгалтеров, 26 директоров школ и колледжей, 21 руководитель дошкольных учреждений, 17 предпринимателей, 17 руководителей отделов образования", - уточнили в Антикоре.





В ведомстве пояснили, что причиной многочисленных фактов хищения бюджетных средств послужило отсутствие автоматизации процессов формирования бюджетных заявок, механизмов предотвращения нарушений и интеграционных связей информационных систем бухгалтерского учета и государственных баз данных.



