Группу автоворов обезвредили в Талдыкоргане

Талдыкорган. 9 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане выявили и обезвредили группу автоворов, обоснованно подозреваемую в серии краж на территории города, передает Kazakhstan Today.





В состав преступной группы входили трое талдыкорганцев в возрасте 22-26 лет, которым в настоящее время инкриминируется 20 эпизодов краж из автомашин. Уголовным расследованием по выявленным фактам занимаются следователи Талдыкорганской городской полиции, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.





Согласно материалам расследования, заявления от пострадавших начали поступать в полицию с ноября прошлого года. Объектом преступных посягательств являлись автомашины, оставленные без охраны и припаркованные во дворах этажных домов. Среди похищенного - аккумуляторы, зеркала, антирадары, видеорегистраторы, различные ценные вещи и даже ковровые полики. Пока установлена причастность задержанных к 20 кражам, но проверка по другим фактам еще продолжается", - отметили в ведомстве.





Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК (Кража). Причиненный потерпевшим материальный ущерб пока подсчитывается и будет озвучен после завершения расследования.





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