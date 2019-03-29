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Группу карманников из Восточного Казахстана задержали в Алматы

13.12.2018, 18:49 7174
Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы задержали группу карманников, орудовавших в общественных местах, в том числе на высокогорном катке "Медео", передает Kazakhstan Today.

В ходе ОПМ "Правопорядок" задержаны четверо подозреваемых, в том числе женщина. Все задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности, такие как разбой, мошенничество, грабеж и кража чужого имущества. Один из задержанных находился в розыске за совершение преступления.

Как установлено, банда "щипачей" образована по принципу землячества - все они уроженцы ВКО. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам на территории города. Просим граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, обратиться по следующим телефонам: 254-48-00; 254-48-01; 254-48-02 или 102", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.


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