Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Бывшей жене Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили арест на один месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Гульмиры, сообщили в городском суде столицы.
Ранее сообщалось о продлении на месяц ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву.
Напомним, Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.