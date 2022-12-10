Хищение более 417 млн тенге предотвратил Антикор в Атырау

Фото: Depositphotos

В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы

Кокшетау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной 17-летней дочери, - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Кокшетау, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной 17-летней дочери, сообщает Polisia.kz.





Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт в салоне авто. Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию", - сообщили в полиции.





Следователями было начато досудебное производство по части 3 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней).





В рамках расследования правоохранителями были досконально изучены и тщательно проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний.





При этом в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями доказательства полностью доказали его вину в совершении чудовищных преступлений. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом не усмотрено.





Приговором суда акмолинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге", - добавили в полиции.





В настоящее время он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.



