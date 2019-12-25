И.о. руководителя районного отдела по исполнению судебных актов в Алматы осудили на 2 года 7 месяцев за взятку

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В пресс-службе Антикоррупционной службы сообщили о вынесении обвинительных приговор в отношении коррупционеров, передает Kazakhstan Today.

В частности, Антикоррупционной службой по Алматы ранее совместно с сотрудниками внутренней безопасности департамента юстиции города изобличен в коррупции и.о. руководителя территориального отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района Адилов А.Н.

Он получил взятку в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за неприменение мер по наложению ареста на имущество последнего и ненаправление материалов в органы внутренних дел по факту неисполнения судебного акта", - уточнили в пресс-службе.

23 декабря приговором суда №2 Медеуского района Адилов признан виновным в получении взятки и приговорен к лишению свободы на 2 года 7 месяцев 15 дней, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также Антикоррупционной службой по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении ведущего специалиста УГД по Каратаускому району Пернеева Ш. "Он обманным путем завладел автомашиной марки "Тойота-Ленд-Крузер-100" стоимостью 5 млн тенге, принадлежащей руководителю ТОО, под предлогом оказания содействия в признании банкротством ТОО. 23 декабря приговором Абайского районного суда Пернеев осужден к лишению свободы сроком на 3,5 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировал в ведомстве.

Кроме того, Антикоррупционной службой по Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении начальника отряда учреждения УК 161/2 Костаная ДУИС по Костанайской области майора юстиции А.А. Аитова.

Он получил взятку в сумме 30 тыс. тенге за пронос запрещенных предметов на территорию учреждения для осужденного. 23 декабря приговором суда №2 города Костаная Аитов осужден к штрафу в размере 900 тыс. тенге. Аитов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания "майор юстиции", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства