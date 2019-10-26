В Алматы на краденых телефонах перебивали IMEI-коды

25 октября сотрудниками департамента полиции города Алматы с санкции суда проведены следственные мероприятия в торговых домах "Мега Тау" и "Аэровокзал". Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Отмечается, что в настоящее время следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.
Напомним, что с 1 января 2019 года в РК вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи. Накануне, 24 октября, абоненты, чьи устройства не зарегистрированы, были отключены от связи.
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