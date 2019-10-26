В Алматы на краденых телефонах перебивали IMEI-коды

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы реализовывались краденые мобильные телефоны с перебитыми IMEI-кодами, передает Kazakhstan Today.

25 октября сотрудниками департамента полиции города Алматы с санкции суда проведены следственные мероприятия в торговых домах "Мега Тау" и "Аэровокзал". Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отмечается, что в настоящее время следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

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