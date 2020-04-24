Инспектор СОБРа обманул гражданку КНР на $10 тыс. в Алматы

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Инспектор СОБРа обманом взял у гражданки КНР $10 тыс. в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по городу Алматы в ходе совместных мероприятий с УСБ департамента полиции указанного города изобличен старший инспектор Спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Он подозревается в подстрекательстве гражданки КНР к даче взятки должностным лицам департамента полиции, в ходе чего путем обмана завладел её денежными средствами в сумме $10 тыс. под предлогом прекращения в отношении нее уголовного преследования", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Кроме того, по информации ведомства, на минувшей неделе департаментом по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Алтынсаринского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий, так как незаконно принуждал подчиненных ему служащих к заключению фиктивного договора о госзакупках с коммерческой организацией на проведение работ по очистке от снега внутрипоселковых дорог.

Также в превышении должностных полномочий подозревают акима Бескайнарского сельского округа Талгарского района Алматинской области, против которого зарегистрировано уголовное дело. Чиновника обвиняют в незаконном предоставлении участка из земель РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк".

Кроме того, департаментом по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего акима Панфиловского сельского округа Талгарского района по подозрению в легализации в 2017 году денежных средств, добытых в результате незаконной реализации земельных участков в указанном сельском округе, путем возведения кафе и ресторана.

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