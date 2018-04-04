Интернет-мошенница из Актюбинской области продавала несуществующих породистых щенков

Актобе. 4 апреля. Kazakhstan Today - Интернет-мошенница из Актюбинской области обманула 11 человек при помощи объявления о продаже щенков, передает Kazakhstan Today.

В УВД Петропавловска поступило заявление об интернет-мошенничестве. Жительница областного центра откликнулась на размещённое в социальных сетях объявление о продаже щенка мопса. Главную роль в решении сыграла невысокая цена. Созвонившись с продавцом, женщина обговорила условия сделки, перечислила предоплату и стала ждать, когда ей передадут щенка через некоего знакомого проводника поезда. Ожидание затянулось, а попытки связаться с продавцом окончились провалом: номер телефона перестал существовать, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам городской и областной криминальной полиции удалось вычислить подозреваемую. Ею оказалась только что окончившая школу жительница Актюбинской области. На сегодня предполагается её причастность к 11 фактам интернет-мошенничества. Во всех случаях в качестве товара выступали породистые щенки. Размер предоплаты определялся в ходе беседы с покупателем и варьировался от 30 до 80 тыс. тенге. Жертвами "продавщицы собак" становились в основном жители столицы.

В настоящее время материалы переданы в ДВД Астаны. Ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", санкция которой предусматривает штраф до 4000 месячных расчётных показателей либо лишение свободы на срок до 4 лет.

"Требование предоплаты - один из самых распространённых приёмов мошенничества в электронных сетях. Чтобы заинтересовать человека, интернет-преступники обещают особо выгодные условия, существенно занижая цену на предлагаемый товар. Подобный вид мошенничества не требует специальных знаний и редких технических устройств. В данном случае, к примеру, инструментом преступления стал обычный смартфон, вся схема строилась на старом принципе бесплатного сыра в мышеловке", - сказал начальник управления криминальной полиции ДВД региона полковник полиции Пётр Климов.

Он подчеркнул, что "цифровые технологии развиваются с каждым днём, меняются и формы мошеннических действий, для которых не существует географических границ. Защититься от них помогает элементарная "интернет-гигиена". Следует внимательно относиться к безопасности своих личных и банковских данных, ни в коем случае не перечислять предоплату незнакомым лицам.

С начала года североказахстанские полицейские раскрыли 13 интернет-мошенничеств.

Просмотров: 4212