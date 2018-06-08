Интернет-мошенники под видом операторов сотовой связи лишают казахстанцев средств

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Интернет-мошенники под видом операторов сотовой связи лишают казахстанцев средств08.06.2018
Криминал  14:49

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Новый вид интернет-мошенничества практикуется в Казахстане. Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности и не сообщать никому свои персональные данные. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Kazakhstan Today.

"Злоумышленники под видом опроса, якобы проводимого операторами сотовой связи, с использованием фишинговых сайтов собирают персональные данные пользователей. После этого появляется ложная информация о выигрыше. Под предлогом оплаты почтовых расходов, злоумышленники требуют ввести на сайте данные банковских карт", - сообщил Садубаев.

Он предупредил, что в последующем переданные сведения могут быть использованы для несанкционированного снятия наличности с пластиковых карточек.

В этой связи, МВД Казахстана призывает граждан к бдительности, и перепроверять любую сомнительную информацию на официальных сайтах и контакт-центрах сотовых операторов.

"Если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел", - призвали в МВД.
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