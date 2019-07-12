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Инженер-программист снял 12 млн тенге со счета аэропорта Атырау

11.07.2019, 16:09 6076
Инженер-программист снял 12 млн тенге со счета аэропорта Атырау
Атырау. 11 июля. Kazakhstan Today - Инженер-программист снял 12 млн тенге со счета аэропорта Атырау, передает Kazakhstan Today.
 

26 апреля текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Атырау поступило сообщение о том, что 25 апреля со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО "Международный аэропорт Атырау", были похищены деньги в сумме 12 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиций по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 23-летний инженер-программист аэропорта Атырау. 
 

При проверке установлено, что злоумышленник из корыстных целей с помощью специальных знаний перевел крупную сумму денег со счета Международного аэропорта Атырау на открытый счет банка на имя своего знакомого и в тот же день их снял со счета", - отметили в полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК (Кража в особо крупном размере). 
 
По приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области программист признан виновным в совершении правонарушения и осужден на 5 лет лишения свободы.
 
Как сообщалось ранее, бывший заместитель председателя правления Астанинского филиала АО "Банк "Астана Финанс", подделав документы, похитил со счета госпредприятия 160 млн тенге
 
 

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