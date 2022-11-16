Искали 17 лет: насильника из РФ арестовали в Павлодаре

Павлодар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает - В Павлодарской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", сообщает Pavlodarnews.kz

Во время ОПМ полицейские установили и задержали шестерых человек, находящихся в розыске. В их числе 43-летний мужчина, которого 17 лет разыскивал УФСИН по Омской области РФ. В 2004 году он совершил там изнасилование и скрылся от правосудия.

30-летний гражданин Таджикистана с ноября 2021 года укрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы.

Всего полицейские Прииртышья пресекли 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.