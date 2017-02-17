Из Афганистана в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении 80 млн тенге

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Из Афганистана в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении 80 млн тенге17.02.2017
  • Фото: РБК-Украина
Криминал  15:25

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина Ш. для его привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Ш. обвиняется в том, что, будучи директором одного из ТОО в Актау, в 2014-2015 годах путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств 11 потерпевших на сумму порядка 80 млн тенге. Заключив с ними договоры на поставку новых автомашин и получив предоплату, Ш. покинул пределы Казахстана, передает Kazakhstan Today.


"С 2015 года Ш. разыскивался ДВД Мангистауской области и в последующем был задержан правоохранительными органами на территории Афганистана. Сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК он экстрадирован в Казахстан и водворен в ИВС по городу Алматы", - сообщили в ведомстве.
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