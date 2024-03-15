Из Казахстана принудительно выдворено 39 иностранцев

Всем выдворенным закрыт въезд на пять лет

Фото: Polisia.kz

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", сообщает - С 11 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", сообщает Polisia.kz





За два дня операции выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства. 207 работодателей привлечено к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 39 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.





Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства.





Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.





К примеру, в Туркестанской области выявлено 20 иностранцев, которые незаконно занимались строительством школы.





В Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов.





Кроме того, за два дня задержано 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались легализоваться и жить в Казахстане.





Выявлено восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания на территории нашей страны.