Из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве   

В незаконной деятельности участвовали семь полицейских и 17 посредников

Фото: pexels.com

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор членам организованной преступной группы, незаконно регистрировавшим ввезенные из-за рубежа машины.





3 руководителя ОПГ создали преступную группу и руководили ею с использованием служебного положения. Участники ОПГ в количестве 5 лиц участвовали во многих сделках, получали часть денежных средств. 17 посредников участвовали в оформлении автомашин, покупая их в телеграм-чатах, и перепродавали документы на автомашины", - сообщает пресс-служба суда.





С декабря 2021 года по май 2022 года незаконно зарегистрировано 312 автомашин.





Также членами ОПГ незаконно зарегистрировано 150 машин, из которых 73 - с правым рулем и 77 - фактически не ввезены на территорию РК", - уточнили в суде.





Таким образом, подсудимые причинили государству крупный ущерб в виде неуплаты положенных сборов и платежей. Они также вводили в интегрированную информационную систему ЦОНа и МВД заведомо ложную информацию об автомашинах и проведенных сделках по их купле-продаже.





Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.





Подсудимые, не признав предъявленное обвинение, просили их оправдать. Представители потерпевших, поддержав обвинение, просили удовлетворить гражданский иск.





Приговором суда трем руководителям ОПГ назначено наказание по 9 лет лишения свободы каждому.





5 участников ОПГ получили по 6 лет лишения свободы.





Один из посредников осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы, второй приговорен к году лишения свободы, третий - к 6 месяцам лишения свободы.





Еще 14 посредников получили наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому.





4 сотрудника полиции приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Еще трое полицейских получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев.





Несколько подсудимых освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.





Приговор не вступил в законную силу.



