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Изнасилование и убийство школьницы в селе Шолакай: дело на особом контроле

31.07.2022, 20:39 27981
Изнасилование и убийство школьницы в селе Шолакай: дело на особом контроле

ТАЛДЫКОРГАН. 31 ИЮЛЯ - Дело об изнасиловании и убийстве школьницы в селе Шолакай находится на особом контроле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай Панфиловского района находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в пресс-службе Жетысуской области.

Также сообщается, что подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу. Задержанный мужчина, 1984 года рождения, является местным жителем, ранее привлекался к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.

Указанное преступление раскрыто сотрудниками областного департамента, совместно с полицейскими Панфиловского района. В настоящее время проводится целый комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по данному факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В областном департаменте полиции напоминают об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом вызванного общественного резонанса в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем.

Напомним, после изнасилования и убийства школьницы в село Жетысуской области стянули значительные силы полиции.

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В Туркестанской области двое иностранцев пытались перейти госграницу по поддельным документам

01.08.2022, 17:49 6141
В Туркестанской области двое иностранцев пытались перейти госграницу по поддельным документам
ТУРКЕСТАН. 1 АВГУСТА - В Сарыагашский РОП поступило сообщение от сотрудников приграничного контрольно-пропускного пункта "Жибек жолы". В нем указывалось, что во время пересечения границы Казахстана, документы двух граждан Узбекистана вызвали у них подозрение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Получив сообщение, в Сарыагашском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских, которая сразу же прибыла на место происшествия. Таким образом, документы двух граждан, которые собирались покинуть территорию страны, были тщательно проверены, сообщает Polisia.kz
 
В результате выяснилось, что документы иностранцев оказались поддельными. Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград". 
 
В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в Сарыагашский районный суд для принятия законного решения.
 

В Алматы госслужащие осуждены за хищение бюджетных средств на развитие АПК

01.08.2022, 16:59 7116
В Алматы госслужащие осуждены за хищение бюджетных средств на развитие АПК
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Приговором Медеуского районного суда №2 Алматы экс-руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, двое его подчиненных и директор ТОО "Молпродукт" признаны виновными в хищении бюджетных средств, сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что "госслужащие в сфере сельского хозяйства похитили 423 миллиона тенге, выделенных на субсидирование субъектов агропромышленного комплекса".
 

А. Керiмбек, К. Абдижаббаровой, Д. Тазабек назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Сулейменовой Р.А. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

 

Январские события: в суд направлено 474 уголовных дела

01.08.2022, 15:58 7726
Январские события: в суд направлено 474 уголовных дела
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, осуждено 717 лиц, сообщил в ходе брифинга СЦК заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Нурлыбек Сабитов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. Всего по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц", - сообщил Сабитов. 

 
Представитель Генпрокуратуры отметил, что в целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований.
 
Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали организованные преступные группы, члены деструктивных религиозных течений и ранее судимые лица. 
 

На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях", - сказал Сабитов.

 
Он отметил, что всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.
 
По его словам, реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
 
По остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. 
 

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4-х тысяч исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения", - уточнил Сабитов.

 
Он сообщил, что органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.
 

В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. К примеру, приговором суда города Тараз осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы "Макарова", "Стечкина" и боеприпасов к ним, похищенных из Департамента полиции Жамбылской области. Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - проинформировал заместитель начальника службы специальных прокуроров.

 

Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у жителя Костанайской области

01.08.2022, 14:06 10196
КОСТАНАЙ. 1 АВГУСТА - Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у 45-летнего жителя города Тобыл Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Карасора-2022" возле поселка Дружба остановлен автомобиль, при досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом. Проведенной экспертизой установлено, что в коробках находилось 33 килограмма марихуаны, 8 килограммов гашиша. С начала года это самая крупная изъятая из незаконного оборота партия наркотических средств", - цитирует Polisia.kz начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова. 

 
Установлено, что наркотики поступили в область из южного региона страны. 
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 297 (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах). Проводятся необходимые следственные действия. 

 

 

Семейная пара в крупном размере реализовывала синтетические наркотики в Нур-Султане

01.08.2022, 12:51 11756
Семейная пара в крупном размере реализовывала синтетические наркотики в Нур-Султане
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Столичными полицейскими пресечена работа интернет-магазина в Telegram, через который семейная пара продавала наркотики в особо крупном размере на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей. И, после установления личности администратора сайта, было организовано наблюдение за ним, чтобы установить все возможные связи с поставщиками и закладчиками наркотиков, рассказали полицейские.
 
По данным Polisia.kz, задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже. Наркотики были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля. Одновременно в квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта.

 
При обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса. 
 
К вещественным доказательствам приобщены найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки - все, что необходимо для расфасовки наркотиков. 
 
Как пояснил руководитель столичного подразделения по противодействию наркопреступности Еркеш Калыков, в результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 килограммов синтетического наркотика мефедрона и 260 грамм смолы каннабиса. 
 
В незаконный оборот удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков. 
 
В настоящее время установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов". Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
 

Члены ОПГ принуждали IT-специалиста заниматься незаконным майнингом

01.08.2022, 11:57 14041
Члены ОПГ принуждали IT-специалиста заниматься незаконным майнингом
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД РК совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности на территориях городов Алматы,, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проедена совместная спецоперация по задержанию 23 членов организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники преступной группы из числа ранее осужденных и криминально ориентированных лиц специализировались на насильственных преступлениях в том числе с применением оружия. Это: выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лиц, занимающихся незаконным майнингом", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК, 

 
По данным ведомства, преступники поставили на криминальный счетчик 36-летнего специалиста в сфере IT технологий. Угрозами и шантажом они заставляли специалиста заниматься незаконным майнингом. 
 
Так, за счет деятельности подпольных майнинговых ферм на территории Талгарског района Алматинской области злоумышленники ежемесячно получали доход в 300-500 тысяч долларов США. 
 
При обысках на нелегальных майннговых фермах было задержано 7 членов ОПГ. 
 
Во время поиска незаконно хранящегося оружия были задержаны 3 члена группы. У одного из них - военнослужащего - изъят охолощенный автомат АКСУ, 6 светошумовых патронов и два пистолета марок "Сталкер" и "Ретай".
 
Также силовиками изъяты вещественные доказательства, орудия преступления, черная бухгалтерия, более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на сумму 7 млн долларов США, пистолет Макарова и подложные автомобильные номера. 

 

Сразу три автомобиля, в том числе скорую помощь, угнал злоумышленник и устроил три ДТП

01.08.2022, 10:31 16766
Сразу три автомобиля, в том числе скорую помощь, угнал злоумышленник и устроил три ДТП
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Угонщик 1994 года рождения в состоянии наркотического опьянения  за вечер угнал три автомобиля близ Алматы, в том числе скорую помощь, и устроил на них три аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы, 31 июля в 21.45 поступило сообщение об угоне автомашины марки "БМВ" с территории жилого комплекса по Кульджинскому тракту. Выезжая со двора угонщик допустил столкновение с "Ауди" и скрылся.
 
Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки "Тойота". С места этой аварии угонщик скрылся пешком.
 
Вскоре он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль "Ниссан". 
 

Однако далеко уехать на нем не удалось: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто", - рассказали полицейские.

 
Очевидцы вызвали скорую помощь, которую фигурант также угнал.

 

На "Jac Sunray", принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану "Перехват "", - поделились в пресс-службе ДП.

 
Подозреваемый 1994 года рождения, как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения. Он под стражей. 
 

По фактам неправомерных завладений чужих транспортных средств в отделе полиции при УП Медеуского района (1) , а также в Енбекшиказахском РУП (2) зарегистрированы три уголовных дела. Кроме того, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются", - заключили в полиции.

 

В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ

01.08.2022, 10:02 17651
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - С начала года Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации АФМ РК, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызстан задержаны 5 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен под другим товаром, как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила порядка 60 млн тенге.
 
В Павлодарской области задержаны 4 железнодорожных цистерны с дизтопливом, которое пытались вывезти в Россию под видом органического растворителя.
 
Также в Пвлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.
 
Ранее в 2021 году в Атырауской области директор двух фирм приобрел в общей сложности около 6 тысяч тонн дизтоплива , которое незаконно реализовал за 1,8 млрд тенге. 
 
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица, рассказали в  пресс-службе АФМ.
 

В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы", - говорится в сообщении. 


 

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