ТАЛДЫКОРГАН. 31 ИЮЛЯ - Дело об изнасиловании и убийстве школьницы в селе Шолакай находится на особом контроле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Расследование по факту изнасилования и убийства несовершеннолетней в селе Шолакай Панфиловского района находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", - сообщили в пресс-службе Жетысуской области.
Также сообщается, что подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и помещен под стражу. Задержанный мужчина, 1984 года рождения, является местным жителем, ранее привлекался к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что он пытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.
Указанное преступление раскрыто сотрудниками областного департамента, совместно с полицейскими Панфиловского района. В настоящее время проводится целый комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что в социальных сетях продолжает распространяться недостоверная по данному факту информация, что вызывает нездоровое настроение у общественности и недоверие к правоохранительным органам. В областном департаменте полиции напоминают об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
В ведомстве подчеркнули, что с учетом вызванного общественного резонанса в Панфиловском районе усилены полицейские наряды. Правопорядок в населенных пунктах находится под контролем.
Напомним, после изнасилования и убийства школьницы в село Жетысуской области стянули значительные силы полиции.
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Изнасилование и убийство школьницы в селе Шолакай: дело на особом контроле
ТАЛДЫКОРГАН. 31 ИЮЛЯ - Дело об изнасиловании и убийстве школьницы в селе Шолакай находится на особом контроле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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А. Керiмбек, К. Абдижаббаровой, Д. Тазабек назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Сулейменовой Р.А. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
Январские события: в суд направлено 474 уголовных дела
Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. Всего по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц", - сообщил Сабитов.
На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях", - сказал Сабитов.
Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4-х тысяч исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения", - уточнил Сабитов.
В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. К примеру, приговором суда города Тараз осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы "Макарова", "Стечкина" и боеприпасов к ним, похищенных из Департамента полиции Жамбылской области. Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - проинформировал заместитель начальника службы специальных прокуроров.
Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у жителя Костанайской области
30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Карасора-2022" возле поселка Дружба остановлен автомобиль, при досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом. Проведенной экспертизой установлено, что в коробках находилось 33 килограмма марихуаны, 8 килограммов гашиша. С начала года это самая крупная изъятая из незаконного оборота партия наркотических средств", - цитирует Polisia.kz начальника ДП Костанайской области Ерлана Омарбекова.
Семейная пара в крупном размере реализовывала синтетические наркотики в Нур-Султане
Члены ОПГ принуждали IT-специалиста заниматься незаконным майнингом
Участники преступной группы из числа ранее осужденных и криминально ориентированных лиц специализировались на насильственных преступлениях в том числе с применением оружия. Это: выбивание долгов, вымогательство, а также покровительство лиц, занимающихся незаконным майнингом", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК,
Сразу три автомобиля, в том числе скорую помощь, угнал злоумышленник и устроил три ДТП
Однако далеко уехать на нем не удалось: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто", - рассказали полицейские.
На "Jac Sunray", принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану "Перехват "", - поделились в пресс-службе ДП.
По фактам неправомерных завладений чужих транспортных средств в отделе полиции при УП Медеуского района (1) , а также в Енбекшиказахском РУП (2) зарегистрированы три уголовных дела. Кроме того, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются", - заключили в полиции.
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В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы", - говорится в сообщении.
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