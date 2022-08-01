Изнасилование и убийство школьницы в селе Шолакай: дело на особом контроле

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, осуждено 717 лиц, сообщил в ходе брифинга СЦК заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Нурлыбек Сабитов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. Всего по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц", - сообщил Сабитов.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в целом по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований.

Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовали организованные преступные группы, члены деструктивных религиозных течений и ранее судимые лица.

На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях", - сказал Сабитов.

Он отметил, что всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.

По его словам, реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

По остальным уголовным делам органом следствия проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 40 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более 4-х тысяч исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения", - уточнил Сабитов.

Он сообщил, что органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.

В целях исполнения поручения главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. К примеру, приговором суда города Тараз осужден местный житель за хранение и перевозку боевых пистолетов системы "Макарова", "Стечкина" и боеприпасов к ним, похищенных из Департамента полиции Жамбылской области. Данный гражданин признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также во время досудебного расследования оказал содействие органам следствия. С учетом указанных обстоятельств ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - проинформировал заместитель начальника службы специальных прокуроров.