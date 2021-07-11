Изнасилование мальчика в Актобе: руководство школы отстранили от занимаемых должностей

АКТОБЕ. 10 ИЮЛЯ - Председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью 7-летнего ребенка, бабушка которого заявила , что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете. Представители МОН ознакомились с состоянием мальчика и пообещали оказать ребенку всестороннюю помощь, в том числе и психологическую, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление образования акимата Актюбинской области своевременно не проинформировало МОН об обращении родителей школьника. Администрация школы не провела необходимую работу и не обратила должное внимание на обращение родных, сообщает пресс-служба МОН РК.

Все управления образования при акиматах должны держать на контроле происходящее в школах и знать, что происходит в их регионах. Каждому ребенку должно быть комфортно в школе. Безучастность и равнодушие абсолютно недопустимы", - отметил председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев

Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств.

Местным исполнительным органам даны поручения по усилению мер безопасности в отношении несовершеннолетних, профилактических работ в этом направлении и по проведению тщательной проверки работы камер видеонаблюдения в организациях образования.

Комиссии по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима дано поручение вести профилактические работы по борьбе с насилием среди несовершеннолетних с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

Напомним, комитет по охране прав детей держит на контроле ситуацию со школьником из Актюбинской области.

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