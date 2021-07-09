Изнасилование мальчика в Актобе: в МОН прокомментировали ситуацию

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Комитет по охране прав детей держит на контроле ситуацию со школьником из Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление образования акимата Актюбинской области ранее не информировало комитет о факте обращения родителей семилетнего ребенка. В связи с этим комитет направил обращение о привлечении к ответственности должностных лиц, а департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы, сообщает пресс-служба МОН РК.

Неинформирование работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения правоохранительных органов о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность. Если информация подтвердится, в отношении лиц, допустивших насилие на территории школы и не обративших на это должного внимания, будут приняты меры", - сообщили в Минобразования.

Управлению образования акимата Актюбинской области поручено оказать психологическую помощь ребенку и его семье. Комиссией по делам несовершеннолетних Актюбинской области под председательством заместителя акима будет рассмотрен вопрос профилактики правонарушений, насилия среди несовершеннолетних на внеочередном заседании с выработкой комплекса мер по недопущению подобных случаев.

Напомним , в Актобе старшеклассников подозревают в изнасиловании семилетнего мальчика. Бабушка ребенка рассказала, что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете.

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