Изнасиловавшему девушку в туалете катка "Медеу" алматинцу продлили срок заключения

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По решению судебной коллегии по уголовным делам суда Алматы срок его лишения свободы увеличен до четырех лет двух месяцев.
Напомним, в конце июня Медеуский районный суд Алматы приговорил насильника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также суд обязал его выплатить девушке моральный вред в размере 300 тыс. тенге. Подсудимый, 1988 года рождения, полностью признал свою вину и попросил прощения.
Изнасилование произошло в марте этого года.
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