Изнасиловавшему девушку в туалете катка "Медеу" алматинцу продлили срок заключения

"Пока ждали сотрудников полиции, мужчина съел все конфеты и запил их водой. Вёл себя неадекватно. При осмотре были обнаружены странные предметы: леска, крем, трусы, нитки с иголкой и два мобильных телефона с видеороликами о насилии маленьких мальчиков!"