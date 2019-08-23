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Изнасиловавшему девушку в туалете катка "Медеу" алматинцу продлили срок заключения

22.08.2019, 09:12 14419
Изнасиловавшему девушку в туалете катка "Медеу" алматинцу продлили срок заключения
Фото: otyrar.kz
Алматы. 22 августа. Kazakhstan Today - Изнасиловавшему девушку в туалете катка "Медеу" алматинцу продлили срок заключения, передает корреспондент агентства.
 
По решению судебной коллегии по уголовным делам суда Алматы срок его лишения свободы увеличен до четырех лет двух месяцев.
 
Напомним, в конце июня Медеуский районный суд Алматы приговорил насильника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также суд обязал его выплатить девушке моральный вред в размере 300 тыс. тенге. Подсудимый, 1988 года рождения, полностью признал свою вину и попросил прощения. 
 
Изнасилование произошло в марте этого года
 

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