Костанай. 17 января. Kazakhstan Today - В Костанае задержали 19-летнего спортсмена, устроившего стрельбу в спорткомплексе "Трудовые резервы".

ЧП произошло вчера, 16 января, около 17.00. В соцсетях появилось сообщение о том, что один из спортсменов устроил стрельбу из пневматического оружия, пострадали два человека, передает Kazakhstan Today.

Спорткомплекс "Трудовые резервы" относится к Костанайской ДЮСШ №1. Директор ДЮСШ №1 Владимир Куликов информацию подтвердил.

"ЧП действительно было, но на все вопросы должны отвечать в школе олимпийского резерва, поскольку бокс находится в их ведении, они просто занимаются в нашем помещении", - сообщил он.

В ДЮШОР пообещали дать комментарий позже.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, "по факту хулиганских действий 19-летнего жителя города Костаная полицией проводится досудебное расследование".

"Подозреваемый задержан. Орудие преступления - травматический пистолет "Оса" - изъято. Назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - цитирует пресс-службу полиции " Наша газета ".

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