К 14 годам колонии приговорили жителя Актобе за связь с 15-летней девочкой и её заражение ВИЧ

41-летнего горожанина, который заразил девочку ВИЧ-инфекцией, приговорили к 14 годам колонии.
Следствие установило, что он знал о своем заболевании и, несмотря на это, два года подряд вступал с юной потерпевшей в интимные отношения. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. В ходе закрытого процесса подсудимый полностью признал свою вину, сообщает телеканал "Астана".
Приговором суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности", - сказала ведущий специалист Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области Жулдыз Сайманова.
Ранее сообщалось, что жительнице Акмолинской области грозит до 5 лет лишения свободы за заражение мужчины ВИЧ-инфекцией.
Напомним, в Шымкенте сняли документальный фильм о детях, которые в 2006 году по халатности медиков были заражены ВИЧ-инфекцией.
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