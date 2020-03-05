К 18 годам лишения свободы приговорили браконьера за убийство егеря в Акмолинской области

Кокшетау. 4 марта. Kazakhstan Today - В Кокшетау суд вынес приговор в отношении браконьера Анатолия Бонякевича, признанного виновным в убийстве инспектора "Охотзоопрома" Каныша Нуртазинова , передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области оглашен приговор в отношении Анатолия Бонякевича, обвиняемого в смерти инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Каныша Нуртазинова. Бонякевича признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет .

Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор был госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Сотрудники департамента полиции Акмолинской области задержали подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства . Установлено, что 45-летний подозреваемый и его сын являются жителями Аркалыка. Скрываясь от полиции, они пытались избавиться от автомашины, однако были задержаны на территории Костанайской области.

Анатолий Бонякевич признан виновным по трем статьям УК РК: "Покушение на убийство двух лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности и выполнением профессионального долга, с целью скрыть другое преступление, не доведенное до конца по независящим от лица обстоятельствам", "Убийство человека, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением профессионального долга, с целью скрыть другое преступление" и "Незаконная охота, совершённая в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба".





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