К розыску организаторов финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" подключат Интерпол

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" завершено. К розыску беглых преступников подключат Интерпол. Об этом сообщил начальник следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент Kazakhstan Today.
С заявлениями по данному уголовному делу обратились более 17 тысяч человек. Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге. Для расследования дела была создана специальная следственно оперативная группа, куда вошли более 150 следователей и дознавателей. Работа была проведена практически во всех региональных подразделениях органов внутренних дел", - цитирует Адилова издание "Казахстанская правда"
Он уточнил, что было зарегистрировано 32 эпизода преступной деятельности. В настоящее время к уголовной ответственности привлекается 51 человек.
Как вам известно, МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия. Большую часть разыскиваемых лиц задержали и установили за пределами РК. С помощью Национальной гвардии осуществлены специальные вылеты в Молдову, Кыргызстан и Турцию, откуда мы доставили разыскиваемых лиц", - продолжил спикер.
По его словам, установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Все они установлены и привлечены к уголовной ответственности.
Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначально не задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная оперативная группа, которая занимается их розыском в других странах", - подчеркнул Санжар Адилов.
По его словам, у подозреваемых изъяли свыше 70 миллионов тенге, а также различное имущество, приобретенное в период осуществления преступной деятельности: 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс - кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается на сумму свыше 2 млрд тенге.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела мы наложили арест на несколько домов, 140 квартир и 1572 автомашины. Во всех офисах данной компании мы провели обыски, изъяли документацию и все вещественные доказательства. В настоящее время в отношении всех подозреваемых лиц расследование завершено. Потерпевшие и подозреваемые ознакамливаются с материалами уголовных дел", - добавил глава следственного департамента.
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