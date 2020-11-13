К розыску организаторов финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" подключат Интерпол

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" завершено. К розыску беглых преступников подключат Интерпол. Об этом сообщил начальник следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

С заявлениями по данному уголовному делу обратились более 17 тысяч человек. Заявлен общий ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге . Для расследования дела была создана специальная следственно оперативная группа, куда вошли более 150 следователей и дознавателей. Работа была проведена практически во всех региональных подразделениях органов внутренних дел", - цитирует Адилова издание " Казахстанская правда "

Он уточнил, что было зарегистрировано 32 эпизода преступной деятельности. В настоящее время к уголовной ответственности привлекается 51 человек.

Как вам известно, МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия. Большую часть разыскиваемых лиц задержали и установили за пределами РК. С помощью Национальной гвардии осуществлены специальные вылеты в Молдову, Кыргызстан и Турцию, откуда мы доставили разыскиваемых лиц", - продолжил спикер.

По его словам, установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Все они установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначально не задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная оперативная группа, которая занимается их розыском в других странах", - подчеркнул Санжар Адилов.

По его словам, у подозреваемых изъяли свыше 70 миллионов тенге, а также различное имущество, приобретенное в период осуществления преступной деятельности: 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс - кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается на сумму свыше 2 млрд тенге.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела мы наложили арест на несколько домов, 140 квартир и 1572 автомашины. Во всех офисах данной компании мы провели обыски, изъяли документацию и все вещественные доказательства. В настоящее время в отношении всех подозреваемых лиц расследование завершено. Потерпевшие и подозреваемые ознакамливаются с материалами уголовных дел", - добавил глава следственного департамента.

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