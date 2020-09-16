Сумма ущерба от действий трёх финансовых пирамид составила 22 млрд тенге

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе расследования уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заём" и "ЕSTATE Ломбард", передает Kazakhstan Today.

В отношении руководителей организаций зарегистрировано 32 уголовных дела. К уголовной ответственности в настоящее время привлекается 51 человек, семеро подозреваемых находятся в розыске", - сказал Адилов.

Он проинформировал, что у подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге наличными и различное имущество на сумму 2 млрд тенге, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности. На это имущество уже наложен арест. В том числе 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, шесть домов, три земельных участка, пять парковочных мест и кафе-бильярдная.

После передачи дел в суд будет решаться вопрос о возврате имущества его законным владельцам", - сказал начальник департамента.

По его информации, с начала 2020 года в Казахстане расследовано 217 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид, 116 из них направлены в суд, 79 подозреваемых привлекаются к уголовной ответственности.

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