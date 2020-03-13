Задержан еще один организатор финансовой пирамиды

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В Кыргызстане задержан директор ТОО "ЕSTATE Ломбард", передает Kazakhstan Today.

По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО "ЕSTATE Ломбард" Асет Ыскаков, сообщает Polisia.kz .

Как установила полиция, Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в Бишкеке.

При взаимном сотрудничестве казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС города Бишкек. В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан.

Таким образом, руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей.

В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых.

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