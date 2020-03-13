Задержан еще один организатор финансовой пирамиды

По запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО "ЕSTATE Ломбард" Асет Ыскаков, сообщает Polisia.kz.
Как установила полиция, Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в Бишкеке.
При взаимном сотрудничестве казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый Ыскаков задержан в соседней стране и водворен в ИВС города Бишкек. В компетентные органы Кыргызской Республики направлены материалы на его экстрадицию в Казахстан.
Таким образом, руководители всех трех компаний, сбежавшие из страны, на сегодняшний день находятся под стражей.
27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишиневе Республики Молдова стражами порядка был задержан учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков. 28 февраля на границе Казахстана и России казахстанской полицией задержан учредитель ТОО "Выгодный заём" Жанболат Есиркепов.
В результате принятых оперативно-следственных мер полицией в общей сложности задержаны 17 подозреваемых.
Напомним, в правоохранительные органы поступили заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. В полицию обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам. Сумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
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