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К шести годам условно приговорили Жанболата Мамая
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Рассмотрено уголовное дело по обвинению М. в совершении правонарушений: оскорбление представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей, распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков (статья 378, часть 2, статья 274, часть 2, пункт 3, статья 272, часть 1, УК)", - проинформировали в суде.
По данным пресс-службы, он, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии перед собравшимися в Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.
М. с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций по мотиву побуждения граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - заявили в суде.
Кроме того, он, выступая от незарегистрированной партии 04 января 2022 года, понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" Алматы незаконный митинг.
Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории города Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении троих малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.
М. признан виновным. При этом за оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организации массовых беспорядков на основании статьи 63 УК назначено лишение свободы на 6 лет условно с лишением права на занятие общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет", - добавили в суде.
Сообщается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, Жанболата Мамая арестовали в марте 2022 года.