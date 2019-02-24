Канал сбыта краденых телефонов в Кыргызстан пресекли в Алматы

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы пресекла канал вывоза краденых мобильных телефонов в Республику Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация проходила сразу в двух точках. На 62-м километре трассы Алматы - Бишкек была задержана автомашина марки "Mersedes-S500" под управлением 32-летнего гражданина Республики Кыргызстан. В ходе осмотра транспортного средства обнаружен полиэтиленовый пакет с 38 мобильными телефонами различных производителей.

Все телефоны, бывшие в употреблении, сложены в пакет без коробок, на некоторых имелись ценники и никаких правоустанавливающих документов. Как пояснил задержанный, данные мобильники он приобрел за 4 тысячи долларов у молодой женщины, имеющей торговую точку по реализации мобильных устройств в ТЦ "Мегатау". Фигурант признался, что цель покупки - дальнейшая реализация в Бишкеке. Сомнительный товар М., 1993 года рождения, передала "компаньону" за несколько минут до задержания. Сделка состоялась там же, на трассе международного значения. Сбытчицу вторая группа оперативных сотрудников задержала уже на въезде, когда она возвращалась домой. При задержании М. подтвердила, что эти телефоны она продала своему знакомому. Как установлено, преступный синдикат работал по следующей схеме: М. скупала краденые телефоны и перепродавала их в соседнюю страну, где в дальнейшем ворованные гаджеты за солидную сумму переправлялись в Киргизию", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Скупка краденного", управлением дознания ДП города Алматы проводится досудебное расследование. Будет установлено, как часто совершались преступные сделки, а также лица, у которых М. скупала ворованные устройства. Также будет дана правовая оценка действиям администрации торгового центра, допустившей на своей территории сбыт краденого имущества.

Параллельно проводится работа по установлению истинных владельцев изъятых у злоумышленников сотовых телефонов. В первый день среди вещественных доказательств свое имущество опознали двое местных жителей: женщина с малолетним ребенком на руках и студент одного из вузов", - уточнили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства