Карагандинские спасатели обнаружили в запертой квартире тело зверски убитой женщины

Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - 23 апреля спасатели частной службы спасения в Караганде, проникнув в квартиру на пятом этаже через открытое окно, обнаружили бездыханное тело старушки с топором в голове.

Вызов от дочери и внучки женщины поступил около 19.00. Пострадавшая жила в квартире вместе с внуком. В последнее время она перестала выходить на связь, попытки попасть в жилище тоже ни к чему не привели - дверь была наглухо закрыта. Тогда близкие обратились в частную службу спасения, передает Kazakhstan Today.

"К моменту нашего приезда возле дома уже стояли сотрудники полиции, которых вызвали родственники - они подозревали что-то нехорошее. Полицейские сами не могли проникнуть в квартиру, ждали нас. Спасатель спустился в окно, залез в кухню, прошел дальше, сразу открыл дверь. Посмотрел - она лежала в зале, прямо в голове топор торчал. Сотрудники полиции забежали, мы сразу вышли - не имеем права оставаться", - рассказал начальник собственной безопасности ТОО "Карагандинская служба спасения ЧС" Андрей Фридовский.

Как стало известно, внук пожилой женщины страдал расстройством психики, пишет ekaraganda.kz

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