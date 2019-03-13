Талдыкорган. 12 марта. Kazakhstan Today - Карманник обокрал в Каскелене иностранку, работающую в Казахстане учителем английского языка, передает Kazakhstan Today.

10 марта в Карасайскую районную полицию обратилась 23-летняя гражданка Филиппин с официальным заявлением о краже своих документов и денег. Установлено, что женщину обворовали днем ранее в одном из кафе города Каскелена, похитив сумку с документами и наличностью в сумме 30 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским Карасайского района удалось установить 35-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в краже ее имущества. Похищенный у потерпевшей паспорт уже изъят и возвращен законной владелице. Сейчас по факту кражи проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

На время расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения "обязательство о явке".

Как выяснилось, гражданка Филиппин временно проживает в Алматы, где с апреля 2018 года работает в одной из компаний в качестве учителя английского языка.

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