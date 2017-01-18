Казахстанку 8 месяцев держали в рабстве в московском магазине

Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Гражданку Казахстана Несибели Ибрагимову восемь месяцев насильно удерживали в московском магазине и постоянно избивали, сообщает комитет "Гражданское содействие"

Как сообщается на сайте комитета, 5 декабря девушка убежала из магазина "Продукты", принадлежащего Жансулу Истанбековой, а затем она обратилась за помощью в "Гражданское содействие", передает Kazakhstan Today.

По информации комитета, когда девушка жила в Казахстане, ее пригласили в Москву, пообещали хорошую работу и стабильную зарплату. В мае 2016 года Несибели прилетела в Москву. В аэропорту ее сразу встретили знакомые хозяйки магазина "Продукты" Жансулу Истанбековой.

"Мне сказали, что я буду работать в овощном отделе и пообещали зарплату - 30 тыс. рублей. На остальные вопросы мне отвечали: "Иди, не болтай много". В этот же день забрали телефон, Жансулу сказала: "что есть - доставай на стол, а то потеряешь. Когда нужно - я тебе потом отдам". Я отдала все - телефон сенсорный, и еще простой телефон, и удостоверение личности, по которому я приехала. Забрали и мои вещи, весь чемодан. Себе сказали оставить один комплект одежды. Больше ничего у меня не осталось. Я стала работать в овощном отделе без выходных", - рассказала девушка.

По ее словам, телефон ей давали раз в месяц: поговорить с мамой. Только в присутствии хозяйки, только по громкой связи. Жансулу строго следила, чтобы рабыни не жаловались родным. Предупредить о беде Несибели пытались покупатели: они говорили, что в магазине опасно, что людей здесь держат в рабстве, что всех продавцов бьют, пишет "Гражданское содействие".

Впоследствии девушка убедилась в этом сама. По ее словам, работники спали внутри магазина, ели старый замороженный хлеб и пили воду, а по ночам их заставляли пить дешевую водку. Кроме этого, работников постоянно били.

Также сообщается, что 17 сентября Несибели удалось в первый раз убежать. Несколько дней она пряталась в кафе неподалеку. А когда позвонила маме, та рассказала, что Жансулу обвиняет девушку в краже денег и грозится подать на нее в суд.

Вскоре казахстанку нашли, с ней связалась сама Жансулу. Хозяйка магазина уговаривала Несибели вернуться, обещала, что все будет хорошо и что она отдаст все заработанные девушкой деньги. Не обошлось и без угроз: Жансулу говорила, что объявила Несибели в розыск, так как у нее "нет документов".

"Я вернулась 18 октября. Поначалу со мной обращались нормально. Но потом стали бить еще хуже. Когда пошел снег, я заболела от открытых окон, сильно простудилась. Покупатели постоянно орали: дай ей какие-нибудь теплые вещи! Разве тебе не жалко! Я просила мне помочь многих людей, но они все боялись идти против Жансулу", - рассказала девушка.

Ночью 5 декабря она снова убежала. Согласно сообщению, в тот день Несибели избили сильнее, чем обычно: вместо лица был сплошной синяк, рука в районе плеча была сильно отбита. Чтобы она не кричала, ей угрожали ножом.

"Одна из покупательниц однажды мне оставила номер на случай, если мне понадобится помощь. Я попросила ее приехать и помочь мне убежать. Она сразу сказала, чтобы я вышла на дорогу, там меня и подобрала. В момент, как я садилась, за мной выехала машина. Женщина довезла меня до метро. Я сразу вышла из машины. Из метро выходила девушка, я взяла ее за руку и стала слезно просить мне помочь, иначе меня бы убили. Девушка сказала, что поможет, меня приобняла, и мы пошли вместе в ее подъезд. Там я провела день, девушка выносила мне поесть. Тогда я ее попросила найти организацию, которая помогает людям выйти из рабства", - рассказала казахстанка.

Девушка, которая помогала Несибели, нашла контакты движения против рабства "Альтернатива". Его лидер Олег Мельников приехал за Несибели почти сразу, девушке нашли комнату, снабдили ее одеждой и едой. В первый же день с ней сходили в травмпункт, там сняли побои. Члены движения собрали деньги на возвращение девушки в Казахстан. 27 декабря она подала заявление в дежурную часть ГУ МВД по Москве.

Также отмечается, что комитет "Гражданское содействие" совместно с ПЦ "Мемориал" будет оказывать юридическую помощь пострадавшей. "Мы будем добиваться возбуждения судопроизводства по факту нанесения телесных повреждений. В ближайшее время я свяжусь с дежурной частью и узнаю судьбу заявления, которое подавала Несибели. Также мы планируем подать исковое заявление о взыскании заработной платы за все время ее работы в магазине", - сообщила адвокат Гульнара Бободжанова.

"Таких магазинов в Москве несколько, ими владеют сестры Истанбековы - Шолпан, Жанар и Жансулу. Магазины работают уже более 13 лет. Все это время владельцы магазинов держат сотрудников в рабстве, причиняя им тяжкие телесные повреждения. Всех четырех женщин, которые ранее обратились за помощью в Комитет "Гражданское содействие", насиловали в магазинах. Три из них родили детей, одна сделала аборт под присмотром дочери хозяев. Когда приходит проверка, всех рабов прячут на складе или дают им чужие документы. Владельцы магазинов так и не привлечены к уголовной ответственности в России", - указывается в сообщении.

Просмотров: 38039