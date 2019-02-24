Казахстанские пограничники задержали трех иностранцев, перегонявших угнанные авто из России в Таджикистан

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники задержали трех международных автоугонщиков, которые перегоняли угнанные авто из России в Таджикистан, передает Kazakhstan Today.

В подразделении пограничного контроля "Жибек жолы авто" Сарыагашского пограничного отряда по имевшимся ориентировкам задержаны три гражданина Республики Таджикистан, следовавших в направлении Республики Узбекистан на двух автомашинах "Хюндай Солярис" и одной машине "Киа Рио". Данные граждане осуществляли перегон угнанных автомашин из Российской Федерации в свою республику транзитом через Казахстан", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Задержанные вместе с автомобилями переданы сотрудниками органов внутренних дел по Сарыагашскому району.

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