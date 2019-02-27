Казахстанца осудили в Саратовской области за смертельное ДТП на железнодорожном переезде

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанца осудили за ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области в ноябре 2018 года, передает Kazakhstan Today.

17 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Фигурантом уголовного дела стал 62-летний водитель, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе расследования, проведенного следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, было установлено, что мужчина, управляя технически исправным автобусом, на железнодорожном переезде в районе поселка Озинки Саратовской области допустил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП пять пассажиров автобуса, граждан ближнего зарубежья, погибли", - сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Следователи установили, что причиной аварии стали неосторожные действия водителя. Он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда.

Ершовский районный суд Саратовской области признал мужчину виновным, назначив ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

По данным СМИ, осужденный является гражданином РК.

Напомним, при столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Саратовской области России пятеро пассажиров автобуса были смертельно травмированы, двое - водитель и его помощник - получили повреждения различной степени тяжести, информировал ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК, во время аварии в салоне автобуса было семь пассажиров, пятеро из них - граждане Узбекистана, двое - казахстанцы. Все граждане Узбекистана погибли, казахстанцы находятся в больнице.

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