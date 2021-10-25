Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ОКТЯБРЯ - В Каскелене (Карасайский район, Алматинская область) пассажир автомашины открыл стрельбу на дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как человек, высунувшись в окно автомобиля, на ходу стреляет из автомата.

В полиции сообщили, что ЧП произошло в субботу, 23 октября. Сотрудники Карасайского районного управления полиции отреагировали на публикацию и провели проверочные и розыскные мероприятия, в результате которых установили личность нарушителя.

Им оказался 25-летний житель Карасайского района. Свои действия он объяснил участием в свадебных гуляниях.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Автомашина "Мерседес" водворена на штрафную стоянку.