КНБ подозревает сотрудников департаментов госдоходов четырех областей в майнинге криптовалют

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КНБ подозревает сотрудников департаментов госдоходов четырех областей в майнинге криптовалют02.02.2018
  • Фото: Коммерсант
Криминал  13:32

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана расследует уголовные дела, в которых в качестве подозреваемых проходят сотрудники информационных подразделений департаментов государственных доходов четырех областей страны, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время КНБ РК в рамках предварительного следствия расследуются уголовные дела по статье 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и статье 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) Уголовного Кодекса РК по фактам добывания криптовалют (так называемого майнинга) на серверах государственных информационных систем в Департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Противоправная деятельность осуществлялась сотрудниками информационных подразделений Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников. Для этого на сервера и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению их работы. Данные программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов", - уточнили в пресс-службе.
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