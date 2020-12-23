КНБ: Посылка с ЛСД прибыла в Алматы из Канады

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании двух мужчин, причастных к торговле наркотиками через Интернет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре текущего года по переданным информациям республиканского общественного объединения URAN КНБ проведены мероприятия по пресечению преступной деятельности двух граждан РК, причастных к реализации синтетических наркотиков через Интернет.

Фигурант Т. задержан в Алматы после получения очередной посылки, доставленной из Канады через курьерские службы. В результате осмотра указанной посылки обнаружены 1000 марок психотропного вещества ЛСД, которые задержанный планировал реализовать через интернет-ресурсы. Задержание второго фигуранта Р. осуществлено при непосредственном сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков", - проинформировали в КНБ.

Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства