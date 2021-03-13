КНБ: представители иностранного криминалитета готовились к преступлениям в Алматы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании трех представителей иностранного криминалитета, передает Kazakhstan Today.

18 февраля 2021 года департаментом КНБ РК по городу Алматы совместно с полицией проведена спецоперация по пресечению деятельности участников транснациональной организованной преступной группы (ТОПГ). Трое мужчин, из которых двое граждан Таджикистана и гражданин Грузии, задержаны при подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей города. Для реализации преступного умысла члены ТОПГ незаконно пересекли государственную границу и конспиративно находились на территории РК", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации ведомства, один из участников группировки в 2019 году привлекался к ответственности правоохранительными органами Казахстана и был выдворен за пределы страны.

Задержанные ранее неоднократно судимы и причастны к деятельности так называемого "воровского сообщества". Один из них отбывал наказание в России за совершение двойного убийства. Двое имеют в криминальной среде статус так называемых "стремящихся" (кандидаты в "воры в законе"), поддерживают контакты с "ворами в законе" Азизом Батукаевым (Азиз), Давидом Герлиани (Дато Сван, привлекался к ответственности КНБ в 2017 году) и другими", - рассказали в КНБ.

В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты два боевых пистолета, обрез, боеприпасы к ним, несколько единиц холодного оружия и другие орудия и средства совершения преступления.

Участники группировки намеревались сформировать устойчивую преступную группу для совершения в Алматы серии разбойных нападений и краж из ломбардов, обменных пунктов и жилых домов, принадлежащих предпринимателям из таджикской диаспоры, а также наладить схему по их "крышеванию" для получения от них на постоянной основе денежных средств. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Незаконное хранение оружия". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РК "Умышленное незаконное пересечение государственной границы". Следственно-оперативные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела, а также проверке причастности указанных лиц к другим преступлениям продолжаются", - прокомментировали в пресс-службе КНБ.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства