КНБ РК проинформировал о ходе расследования по делу Масимова

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Комитетом национальной безопасности РК продолжается расследование уголовного дела по подозрению бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов", - сообщили в пресс-службе КНБ .

В частности, по данным комитета, "ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов".

По данным КНБ, обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое", - проинформировали в КНБ.

Кроме этого, сообщается, что были изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы $5,1 млн", - говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что "одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках".

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.



