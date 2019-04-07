Кызылорда. 6 апреля. Kazakhstan Today - КНБ задержал первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

"КНБ пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области Тулебаева и сотрудника УБОП ДП Аскарова, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По информации КНБ, 5 апреля в ходе проведения совместных с департаментом собственной безопасности МВД РК мероприятий Г. Тулебаев задержан с поличным при получении денежных средств в размере 300 тыс. тенге. Одновременно с этим в условиях города Караганды задержан Б. Аскаров.

Тулебаев водворен в ИВС УП Кызылорды. Проводится досудебное расследование.

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