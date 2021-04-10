В Алматинской области конфликт между осужденными в колонии закончился убийством

Талдыкорган. 9 АПРЕЛЯ - В колонии Алматинской области конфликт между осужденными закончился убийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 апреля в учреждении средней безопасности Алматинской области в камере дисциплинарного изолятора один из осужденных в результате конфликта нанес другому телесные повреждения, повлекшие смерть. Пострадавшему сотрудниками учреждения была оказана незамедлительная первая медицинская помощь. Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе Комитета УИС МВД РК.

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство ДУИС.

Отмечается, что участники конфликта отбывали наказание за грабеж и разбой, являлись злостными нарушителями режима содержания и имели третью отрицательную степень поведения.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР, проводится служебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе.

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