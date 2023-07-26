Контрабанду вейпов из Китая на 6 млрд тенге предотвратили на посту "Алаколь"

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Талдыкорган. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную контрабанду вейпов из Китая предотвратили на таможенном посту "Алаколь" на границе с Китаем, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.





По его информации, с 1 по 6 марта 2023 года на таможенный пост "Алаколь" прибыли 8 автомашин из КНР.





В нарушение статьи 154 Таможенного кодекса перевозчик своевременно не уведомил таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС и не представил документы на товар. За данные нарушения перевозчик привлечен к административной ответственности по статьям 524 и 531 КоАП РК", - сообщили в комитете.





При проведении таможенного досмотра в машинах были обнаружены электронные сигареты (вейпы) общим весом 155,8 тонны общей стоимостью 6,1 млрд тенге.





Предполагаемая сумма таможенных платежей и налогов составляет 1,9 млрд тенге", - сообщили в комитете.





Материалы переданы в ДЭР по области Жетысу для проведения дальнейших процессуальных действий.





Напомним, президент Токаев, выступая на втором заседании Национального курултая, назвал вейпы напастью, угрожающей здоровью нации.





Ранее вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК рассказал об отношении ведомства к вейпам и табакокурению. Он выразил надежду, что вейпы запретят в Казахстане.





По его информации, в Казахстане рак легкого стоит на втором месте из всех видов онкологии. Ежегодно на учет с этим заболеванием становятся от 3,5 до 4 тысяч пациентов.





Также Дудник рассказал, какие маркетинговые ходы используют производители для продвижения курения, и подчеркнул, что вейпы и другие современные гаджеты для употребления никотина тоже являются маркетинговым ходом.





В мае казахстанские депутаты предлагали полностью запретить вейпы в Казахстане. Они отметили, что из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением пугает.





По сравнению с данными 2014 года наблюдается трехкратное увеличение использования вейпов у мальчиков и двукратное - у девочек. Результаты опроса 2022 года показали, что еще больше детей начали использовать вейпы. Удвоение роста наблюдается у детей в возрасте 13-15 лет", - рассказала депутат Нургуль Тау.



