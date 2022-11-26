Криминального "авторитета", лидера и участника преступной группы задержали в Астане

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Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД рассказали о расследованиях фактов угроз, воспрепятствовании профессиональной деятельности и других противоправных действий в отношении представителей СМИ, сообщает - В МВД рассказали о расследованиях фактов угроз, воспрепятствовании профессиональной деятельности и других противоправных действий в отношении представителей СМИ, сообщает Polisia.kz

Руководитель следственной службы МВД Санжар Адилов, отвечая на вопросы журналистов о принимаемых мерах, сообщил, что в полиции на данный момент проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей СМИ.

По словам Санжара Адилова, следственным управлением департамента полиции в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС два жителя Алматы. Оба подозреваемых изобличены в том, что с сентября по ноябрь воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов путем угроз, а также совершили ряд хулиганских действий, повредив имущество офисов редакций "Elmedia KZ News" и "Оrda.kz".

Кроме признательных показаний, вина задержанных подтверждается достаточными добытыми доказательствами и фактическими уликами", - отметил Санжар Адилов.

Преступные деяния подозреваемых квалифицированы по статьям 293 ч.2 п.1,3 (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), 158 ч.2 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистам), 115 (Угроза) УК РК.

В настоящее время принимаются меры по установлению организаторов и соучастников преступлений. Расследование преступлений находится на контроле МВД.