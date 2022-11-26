Криминального "авторитета", лидера и участника преступной группы задержали в Астане

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержан активный участник преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы, а также криминальный "авторитет", которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Фигуранты обещали покровительство, а также разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество - два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге", - уточнили в полиции.
По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.