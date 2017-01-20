Крупную партию героина изъяли у жителя Щучинска

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Крупную партию героина изъяли у жителя Щучинска19.01.2017
  • Фото: photoshtab.ru
Криминал  14:58

Щучинск. 19 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области наркополицейскими за сбыт наркотических средств задержан житель Щучинска, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.


В ходе обыска у мужчины обнаружено и изъято 118 полиэтиленовых мешочков с героином на сумму более 400 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация по задержанию наркосбытчика была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Паутина", главная цель которого - выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств.

"17 января в Щучинске оперативниками в одном из домов был задержан 54-летний местный житель, который незаконно сбыл закупщику более 1 грамма наркотического средства "героин". В рамках проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, в одной из комнат были обнаружены и изъяты 118 полиэтиленовых шарообразных свертков, внутри которых находилось наркотическое средство, которое, согласно проведенной экспертизе, является наркотическим средством "героин" весом 68,16 грамма, что является особо крупным размером", - прокомментировали в ДВД.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Также полицейскими установлено, что мужчина в 1999 году был судим за хранение наркотических средств.
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