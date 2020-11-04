Крупную партию гашиша изъяли в Алматы у жителя Шу

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан мужчина с крупной партией наркотических средств, передает Kazakhstan Today.

Полиция Алматы изъяла крупную партию наркотиков у жителя Шу, сообщает Polisia.kz

Поступила оперативная информация, что из одной из квартир, расположенных на территории нашего района, исходит неприятный запах наркотических веществ. Также сообщалось, что в этой квартире постоянно находятся подозрительные лица. Информация подтвердилась. Как установлено, квартиру арендует житель Шуского района Жамбылской области. Мужчина приехал в Алматы на заработки и привез с собой гашиша для распространения на территории мегаполиса. Общий вес изъятых наркотиков составил 1,67 килограмма. Подозреваемый задержан", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Фигурант водворен в ИВС.





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