Крупные партии наркотиков изъяли в Алматинской области

Талдыкорган. 4 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области за четыре дня ОПМ "Правопорядок" выявлено 16 фактов преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, передает Kazakhstan Today.

В двух случаях произведено изъятие наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной полиции.

При проведении спецмероприятия в Ескельдинском районе оперативниками задержан 40-летний пассажир такси, следовавший из села Карабулак в Талдыкорган, у которого обнаружили несколько пакетиков марихуаны. При санкционированном обыске по его месту жительства также изъято свыше килограмма марихуаны. Аналогичный факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где в сарае дома 45-летнего жителя села Шелек обнаружено и изъято около 4 килограмма высушенной марихуаны", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По информации ведомства, полицейская отработка в регионе продлится до 6 марта. Из незаконного оборота уже удалось изъять около 7 килограммов различных наркотиков. В том числе марихуана, гашиш и героин.

По фактам, выявленным по линии борьбы с наркобизнесом, к уголовной ответственности привлекаются 16 человек. Досудебное расследование по каждому факту взято на контроль областного департамента", - дополнили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства