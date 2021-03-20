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Курьер на мопеде сбил коляску с младенцем в Алматы

19.03.2021 14284
Курьер на мопеде сбил коляску с младенцем в Алматы
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В Алматы курьер на мопеде сбил коляску с трехмесячным малышом и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматы, 16 марта 2021 года, около 13.20, водитель мопеда совершил наезд на коляску с трехмесячным ребенком на пересечении улиц Толе би и Брусиловского. В момент наезда коляску вела гражданка Е. Малыш пострадал и был доставлен в детскую больницу.

В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался житель Алматы, 1983 года рождения. 
 

Мужчина поясняет, что скрылся с места ДТП из-за страха быть наказанным. В этой связи, в очередной раз напоминаю о принципе неотвратимости наказания, тем более что на сегодняшний день с помощью новых технологий есть возможность вычислить как преступника, так и правонарушителя. Задержанный доставлен в УП Алмалинского района. Отмечу: то, что он скрылся с места происшествия, является отягчающим обстоятельством и будет учтено при вынесении решения по делу", - прокомментировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров. 


 

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