Кызылординец, представляясь сотрудником КНБ, присвоил 1,5 млн тенге

Кызылорда. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Кызылорде по горячим следам задержан мошенник, обещавший досрочное освобождение из тюрьмы и присвоивший 1 500 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в управление полиции Кызылорды обратился с заявлением по факту мошенничества житель области, 1981 года рождения. По словам потерпевшего, неизвестный мужчина, представившись сотрудником КНБ, пообещал досрочно освободить его брата, отбывающего срок в тюрьме, за 1 500 000 тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам в был задержан 35-летний житель города.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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